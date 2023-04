Déambulation contée Cimetière parisien de Bagneux Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

Déambulation contée Cimetière parisien de Bagneux, 14 mai 2023, Bagneux. Déambulation contée Dimanche 14 mai, 14h00 Cimetière parisien de Bagneux Performance théâtrale autour d’un « parapluie chapiteau », un comédien jouant pendant 3 à 5 minutes pour trois à sept personnes. La déambulation dans le cimetière offre un regard poétique, avec un texte d’Albert Cohen sur le thème de la mort et de la symbolique funéraire.

Accueil à l’entrée du cimetière

Retrouvez tout le programme du printemps des cimetières à Paris : https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 Cimetière parisien de Bagneux 45, avenue Marx-Dormoy, 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T15:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T15:00:00+02:00 Yacim Bensalem – Ville de Paris

Détails Catégories d’Évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu Cimetière parisien de Bagneux Adresse 45, avenue Marx-Dormoy, 92220 Bagneux Ville Bagneux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Cimetière parisien de Bagneux Bagneux

Cimetière parisien de Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/

Déambulation contée Cimetière parisien de Bagneux 2023-05-14 was last modified: by Déambulation contée Cimetière parisien de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux 14 mai 2023 Bagneux Cimetière parisien de Bagneux Bagneux

Bagneux Hauts-de-Seine