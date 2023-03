Visite de l’arboretum de Nantes Cimetière Parc Paysager Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Visite de l'arboretum de Nantes

Vendredi 2 juin, 14h00
Cimetière Parc Paysager

Le cimetière parc paysager de Nantes accueil un patrimoine méconnu de ses visiteurs, un arboretum, il abrite une collection remarquable d'arbres, en tout 11000 sujets y sont à découvrir au fil des allées.

Cimetière Parc Paysager
place cohors-asturies
nantes 44300 Nantes
Nantes Nord
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00

