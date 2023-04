Une lecture en musique au cimetière avec Maintenant l’après Cimetière Nord, 14 mai 2023, Strasbourg.

Epitaphes, odes à la vie, élégies, pensées, vignettes, chansons… Pour parler de la mémoire, du souvenir, de la séparation, de l’amour, de la force de la vie… avec sensibilité, parfois avec humour et légèreté. Il s’agira de faire résonner les mots dans un lieu aussi particulier qu’un cimetière. Y faire dialoguer les mots et les sons, le texte et le chant, les sons et le paysage, les images et les mots. Faire vibrer le silence.

Atteindre une vibration essentielle et collective, en célébrant la vie autant que la mort à travers la force du langage. Se mettre à l’écoute des mots, et marcher ensemble, vivants, dans un lieu où l’on est entouré par l’idée de la mort.

La comédienne Anne Lemeunier lira des textes – poèmes, extraits de textes (Musset, Apollinaire, Eluard, Dickinson, Whitman parmi d’autres…). Elle proposera des chansons (chants spopulaires écossais, américain, poème mis en musique par Brassens) avec Stéphane Rieger musicien.

Durée : 50′

Nombre de places limité

lieu de RV communiqué à l’inscription, tarifs pour les adhérent.e.s

Cimetière Nord 1 Pl. des Peupliers, 67000 Strasbourg Strasbourg 67081 Cité de l'Ill Bas-Rhin Grand Est

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:00:00+02:00

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T16:00:00+02:00

Maintenant l’après