Visite guidée du cimetière monumental Cimetière Monumental de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée du cimetière monumental Cimetière Monumental de Rouen Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Visite guidée du cimetière monumental 16 et 17 septembre Cimetière Monumental de Rouen Durée 1h30. Cimetière monumental (19e – 20e S)

Entrée Est, avenue Olivier-de-Serres (face au cimetière du Nord)

Guidés par les Amis des monuments rouennais, découvrez le patrimoine architectural et funéraire du lieu ainsi que les personnalités qui y sont inhumées.

Sam 16 et dim 17 : 14h30

Durée : 1h30 Cimetière Monumental de Rouen Entrée Est, avenue Olivier de Serres, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime Normandie 02 35 70 19 69 http://www.monuments-rouennais.fr Le « Père-Lachaise » rouennais, remarquable par son architecture funéraire et par les célébrités inhumées, tel Flaubert. bus, parkings proches Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Métropole Rouen Normandie Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Cimetière Monumental de Rouen Adresse Entrée Est, avenue Olivier de Serres, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Cimetière Monumental de Rouen Rouen

Cimetière Monumental de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/