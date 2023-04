« Toujours vivante – car la littérature ne meurt jamais » Cimetière Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Toujours vivante – car la littérature ne meurt jamais » Cimetière Montmartre, 14 mai 2023, Paris. « Toujours vivante – car la littérature ne meurt jamais » Dimanche 14 mai, 15h00 Cimetière Montmartre Lectures d’extraits d’œuvres choisies parmi celles des plus illustres écrivain(e)s inhumé(e)s dans le cimetière : Bernard-Marie Koltès, Émile Zola, Stendhal, Claude Simon, Marceline Desbordes-Valmore;

Textes lus par le comédien Yves Heck de la compagnie Tête Chercheuse.

Rendez-vous sur à l’entrée du cimetière Retrouvez tout le programme du printemps des cimetières à Paris : https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 Cimetière Montmartre 20, avenue Rachel, 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00 Christophe Noël – Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cimetière Montmartre Adresse 20, avenue Rachel, 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville Cimetière Montmartre Paris

Cimetière Montmartre Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Toujours vivante – car la littérature ne meurt jamais » Cimetière Montmartre 2023-05-14 was last modified: by « Toujours vivante – car la littérature ne meurt jamais » Cimetière Montmartre Cimetière Montmartre 14 mai 2023 Cimetière Montmartre Paris Paris

Paris