Cimetière Miséricorde – Visite guidée Cimetière Miséricorde Nantes, 4 novembre 2023, Nantes.

2023-11-04

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :- www.levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

Visite guidée Le Voyage à Nantes. L’art funéraire depuis le XIXe siècle.Surnommé aujourd’hui « le Père-Lachaise nantais », le cimetière Miséricorde s’articule comme une ville dans la ville et abrite les sépultures des personnalités célèbres.L’art funéraire, allant du XIXe siècle à aujourd’hui, se révèle être d’une grande richesse.L’empreinte des architectes et artistes nantais se traduit aujourd’hui par les nombreux bronzes, bustes, portraits en médaillons et autres éléments décoratifs. Miséricorde devient un véritable musée des codes sociaux, reflet des modes architecturales et funéraires du siècle. Durée : 2h Lieu de rendez-vous devant l’entrée du cimetière, 17 rue du Bourget (venir muni de son billet).

Cimetière Miséricorde Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 93 86 https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/