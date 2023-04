Visite guidée de Rue Pétillon Cemetery Cimetière militaire de Rue Pétillon Fleurbaix Catégories d’évènement: Fleurbaix

Visite guidée de Rue Pétillon Cemetery Cimetière militaire de Rue Pétillon, 14 mai 2023, Fleurbaix. Visite guidée de Rue Pétillon Cemetery Dimanche 14 mai, 11h00 Cimetière militaire de Rue Pétillon Gratuit ; Sur réservation dans la limite des places disponibles Le cimetière de Rue Pétillon a été construit dans les années 1920, après la Première Guerre Mondiale, et rassemble à lui seul plus de 1000 tombes. Des tombes de soldats étaient déjà présentes, ce cimetière se situant tout proche d’un ancien poste de secours. Après le conflit, des tombes de cimetières plus petits y ont été rassemblées.

Munis d’emblèmes, accompagnés d’un guide, devinez les nationalités différentes des soldats reposant dans ce cimetière et apprenez-en plus sur leur parcours jusque la France. Vous découvrirez aussi les différentes batailles qui ont eu lieu sur le front des Weppes. Cimetière militaire de Rue Pétillon 1 Rue du Pétillon 62840 Fleurbaix Fleurbaix 62840 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

