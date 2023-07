Balade-Spectacle au cimetière des esclaves Cimetière marin Saint-Paul Catégories d’Évènement: La Réunion

Saint-Paul Balade-Spectacle au cimetière des esclaves Cimetière marin Saint-Paul, 17 septembre 2023, Saint-Paul. Balade-Spectacle au cimetière des esclaves Dimanche 17 septembre, 10h00 Cimetière marin Inscription sur balades-creatives.com La balade-spectacle « Armèt amwin mon plas » se déroule au cimetière des esclaves de Saint-Paul. Il s’agit là du 4ème cimetière des esclaves officiellement reconnu dans le monde. Nous apprendrons son histoire, les rites de commémoration des morts mozambicains, afin que la connaissance et l’art donne de l’espace à la résilience. Cimetière marin RN1, 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:30:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:30:00+02:00 Mairie de Saint-Paul Détails Catégories d’Évènement: La Réunion, Saint-Paul Autres Lieu Cimetière marin Adresse RN1, 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul Departement La Réunion Age max 99 Lieu Ville Cimetière marin Saint-Paul

Cimetière marin Saint-Paul La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul/