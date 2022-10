Visite architecturale Cimetière La poterie Rue Saint-Yves, 22400 Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

06-9944-61-46 Extension du cimetière de La Poterie à Lamballe Armor,

Construction d’un mur en terre type pisé.

Inauguration du projet par la ville de Lamballe Armor samedi 15 octobre à 10h. Visite de l’espace public ouvert au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:30:00+02:00

2022-10-15T11:30:00+02:00 Agence d’architecture Explorarchi et Paysagiste Nord sud Ingenierie

