Hauts-de-Seine Le cimetière du Parc Cimetière intercommunal de Clamart Clamart, 16 septembre 2023, Clamart. Le cimetière du Parc 16 et 17 septembre Cimetière intercommunal de Clamart Entrée libre Visite libre du cimetière du Parc créé en 1957 par l’architecte Robert Auzelle et de l’exposition de photographies Le cimetière au fil des saisons. Cimetière intercommunal de Clamart 108 rue de la Porte-de-Trivaux 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 32 05 25 Cimetière-paysager de 34 hectares, intégré à la cité de la Plaine, dessiné par Robert Auzelle. Entrée monumentale, espèces végétales remarquables. Bus 189 et 390 arrêt « cimetière intercommunal », Bus 190,289, 295 arrêt « Cité de la Plaine » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

