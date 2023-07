Journée citoyenne au cimetière Cimetière Eu, 26 août 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Une matinée pour redonner sa place au végétal et embellir ce lieu de mémoire.

Les bonnes volonté seront accompagnées par les services techniques et des élus (matériel fourni – mais vous pouvez apporter vos outils).

2023-08-26 09:00:00 fin : 2023-08-26 11:00:00. .

Cimetière

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



A morning to give back its place to plants and beautify this place of remembrance.

Willing participants will be accompanied by the technical services and elected representatives (equipment provided – but you’re welcome to bring your own tools)

Una mañana para devolver su lugar a las plantas y embellecer este lugar de recuerdo.

Aquellos dispuestos a ayudar serán acompañados por los servicios técnicos y los representantes elegidos (equipo proporcionado – pero usted puede traer sus propias herramientas)

Ein Vormittag, um der Vegetation ihren Platz zurückzugeben und diesen Ort der Erinnerung zu verschönern.

Gute Willige werden von den technischen Diensten und Abgeordneten begleitet (Material wird bereitgestellt – aber Sie können Ihre Werkzeuge mitbringen)

