62ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie Cimetière et Eglise St-Romain Cenon

62ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie A l’occasion de la Journée nationale du souvenir et du recueillement, le Conseil municipal commémore le 62ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie. Mardi 19 mars, 17h30 Cimetière et Eglise St-Romain gratuit, ouvert à tous

En hommage aux 30 000 morts et victimes civiles au plan national, en Algérie dont 422 Girondins et 5 Cenonnais, le conseil municipal, le Président du Comité d’Entente des Anciens Combattants, et le Comité FNACA de Cenon-Artigues rendent hommage aux morts et victimes.

Déroulé:

17h30: Cimetière St-Romain

18h: Cérémonie à la stèle de la déportation

18h15: Cérémonie au monument aux morts

18h45: Vin d’honneur hall Simone Signoret

Cimetière et Eglise St-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine