60ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie Dimanche 19 mars, 10h30 Cimetière et Eglise St-Romain

gratuit, ouvert à tous

A l’occasion de la Journée nationale du souvenir et du recueillement, le Conseil municipal commémore le 57ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie. Cimetière et Eglise St-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.facebook.com/profile.php?id=100030320902259”}] En hommage aux 30 000 morts et victimes civiles au plan national, en Algérie dont 422 Girondins et 5 Cenonnais, le conseil municipal, Daniel Gracia, Président du Comité d’Entente des Anciens Combattants, et le Comité FNACA de Cenon-Artigues rendent hommage aux morts et victimes.

Déroulé:

10h30: Rassemblement au cimetière Saint-Romain

11h: Rassemblement à la stèle de la Déportation (parc de la Mairie)

11h30: Cérémonie au monument aux morts & remise de médailles

12h: Verre de l’amitié, Espace Simone Signoret

