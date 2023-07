Visite guidée du « père Lachaise rémois » Cimetière du Nord Reims Catégories d’Évènement: Marne

Surnommé le « père Lachaise rémois », le cimetière du Nord est l'une des premières nécropoles de France à avoir été placée en dehors des murs de la ville en 1787, 14 ans avant l'ouverture du grand cimetière parisien. Dans un écrin de végétation romantique, le cimetière abrite des sépultures de célébrités locales ou nationales comme le frère Arnould (1838-1890), professeur puis directeur du noviciat de Reims, béatifié par Jean-Paul II en 1987 ; ou encore la Veuve Clicquot Ponsardin qui fit prospérer la fameuse entreprise de champagne. On y trouve également des œuvres de sculpteurs importants, tels que René de Saint-Marceaux et Léon Chavaillaud. Lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale, 306 soldats et victimes civiles sont inhumés dans le carré militaire.

