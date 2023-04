La dernière demeure de l’architecte CIMETIERE DU MONTPARNASSE Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La dernière demeure de l’architecte CIMETIERE DU MONTPARNASSE, 14 mai 2023, Paris. La dernière demeure de l’architecte Dimanche 14 mai, 15h00 CIMETIERE DU MONTPARNASSE Animation proposée par Arnaud SCHOONHEERE, chef de la Cellule Patrimoine au Service des Cimetières de la Ville de Paris. Rendez-vous sur place – groupe de 25 personnes maximum, inscriptions par ordre d’arrivée

Accueil à l’entrée du cimetière, avenue principale Retrouvez tout le programme du printemps des cimetières à Paris : https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 CIMETIERE DU MONTPARNASSE 3 Bd Edgar Quinet, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Île-de-France [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T15:45:00+02:00 Christophe Noël – Ville de Paris

