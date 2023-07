Visite guidée : la Côte Sainte-Catherine, quelle histoire ! Cimetière du Mont-Gargan, rue Henri Rivière, Rouen Rouen, 17 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée : la Côte Sainte-Catherine, quelle histoire ! Dimanche 17 septembre, 10h00 Cimetière du Mont-Gargan, rue Henri Rivière, Rouen Durée 2h, RDV cimetière du Mont-Gargan.

La Côte Sainte-Catherine, quelle histoire !

Visite commentée par un guide conférencier de cette colline, qui au-delà du panorama qu’elle offre sur Rouen, porte une riche histoire entre forts et monastères.

Dim 17 : 10h

Durée : 2h

RDV : Cimetière du Mont-Gargan, rue Henri Rivière, Rouen

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/la-cote-sainte-catherine-quelle-histoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Métropole Rouen Normandie