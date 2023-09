Cimetière du Grans Jas – Allée du cimetière Cimetière du Grand Jas Cannes, 16 septembre 2023, Cannes.

Cimetière du Grans Jas – Allée du cimetière Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00, 15h30 Cimetière du Grand Jas Réservation préalable au 04 97 06 41 52 (8h30-17h30 du lundi au vendredi)

Visite libre SAMEDI et DIMANCHE 8h – 19h

COMPLET – Visite commentée SAMEDI 10h, 14h et 15h30 (durée 1h)

Cimetière français parmi les plus remarquables après celui du Père Lachaise, de par son architecture, sa décoration florale, sa richesse statuaire, et son emplacement. Des célébrités et personnalités locales y sont inhumées : Lord Brougham, Karl Fabergé, Martine Carol ; Jean Mineur, ….

Depuis juin 2019, le tombeau de Prosper Mérimée est inscrit au titre des Monuments Historiques.

Ligne de bus 2, 17

Cimetière du Grand Jas 2 allée du cimetière 06400 Cannes Cannes Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Ville de Cannes