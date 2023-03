Animation théâtrale « Émilie Argentier, entre histoire et fantaisie » Cimetière du Bourg de Saint-Ours Aoste Catégorie d’Évènement: Aoste

Animation théâtrale « Émilie Argentier, entre histoire et fantaisie » Cimetière du Bourg de Saint-Ours, 26 mars 2023, Aoste. Animation théâtrale « Émilie Argentier, entre histoire et fantaisie » Dimanche 26 mars, 15h00 Cimetière du Bourg de Saint-Ours Entrée libre Pour inaugurer la saison d’ouverture du cimetière du bourg de Saint-Ours, les bénévoles de l’association qui veille à l’entretien de ce site présentent une courte animation théâtrale intitulée « Émilie Argentier, entre histoire et fantaisie » pour évoquer ce personnage marquant de la petite histoire valdôtaine, qui repose dans ce cimetière. Cimetière du Bourg de Saint-Ours Aoste, 59 rue Guido Rey Aoste 11100 Papet dessus Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « 333 743 2902 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CimiteroS.Orso »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

