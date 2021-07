Oullins Cimetière d'Oullins Métropole de Lyon, Oullins Cimetière d’Oullins Cimetière d’Oullins Oullins Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Cimetière d’Oullins, le samedi 18 septembre à 14:00

Organisateur associé : association pour l’histoire d’Oullins

Entrée libre. Nombre de visiteurs limité et port de masque.

Lieu de souvenirs, le cimetière d’Oullins est aussi un lieu de patrimoine : funéraire, mais également historique. Il accueille les tombes de plusieurs personnalités locales et nationales. Cimetière d’Oullins 96 rue du Perron, 69600 Oullins, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Oullins Métropole de Lyon

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

