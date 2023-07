Visite libre du Cimetière d’Issy et de ses monuments Cimetière d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

16 et 17 septembre
Entrée libre
Plus grand parc de la ville après celui de l'Île saint-Germain, le cimetière d'Issy, créé en 1864, abrite de nombreux monuments ouvragés comme celui conçu par Hector Guimard, et des tombes de personnalités locales (Paul Cruet, mouleur de Rodin).
Cimetière d'Issy
57 rue de l'Égalité 92130 Issy-les-Moulineaux
Au fil des allées tranquilles du cimetière communal (créé en 1864), les monuments ouvragés, tel celui érigé sur les plans d'Hector Guimard, côtoient les tombes de personnalités locales, celle du mouleur de Rodin, Paul Cruet, par exemple.
RER C Issy

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Tombe conçue par Hector Guimard en 1895.

