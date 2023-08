Journées du Patrimoine – Visite du cimetière des Ursulines d’Amboise Cimetière des Ursulines Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Michel Debré, Gonzague Saint-Bris, le Duc de Choiseul, Léonard Perrault, l’épouse d’Abd-el-Kader et bien d’autres sont les personalités que vous découvrirez à travers cette visite.

RDV au cimetière des Ursulines..

Samedi 2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 . 5 EUR.

Cimetière des Ursulines

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



