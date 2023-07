Visite guidée Cimetière des Ursulines Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Visite guidée
Samedi 16 septembre, 16h00
Cimetière des Ursulines

Tarif unique 5€

Un guide-conférencier vous fera découvrir les personnalités amboisiennes qui ont fait la richesse de l'histoire locale et nationale, lors d'une visite exclusive d'une heure.

Cimetière des Ursulines
Rue des Ursulines 37400 Amboise
Amboise 37400

Jardin de recueillement de 100m² aménagé pour rendre hommage à une centaine de soldats français originaires de la région de l'Aurès, dont des harkis, tués lors des deux guerres mondiales ainsi qu'en Indochine et en Algérie (1954-1962). Clos de murs sur 3 côtés, il se compose d'un déambulatoire en dalles d'ardoises qui encercle un espace de sable provenant de 16 douars (villages) de la région de l'Aurès.

