Balade littéraire au cimetière des Rois. Nous irons sur les tombes de sept femmes (six écrivaines, une éditrice) : Anna Dostoïevskaïa, mère de Sophie, Jeanne Hersch, Marcelle de Kenzac Perret-Gentil, Simone Rapin, Grisélidis Réal, Alice Rivaz, Ana Simon.

