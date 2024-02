CIMETIÈRE DES RÉCOLLETS OU CIMETIÈRE DES SOEURS Jardin des Récollets Doué-en-Anjou, samedi 25 mai 2024.

Découvrez avec l’animateur du patrimoine de Doué-en-Anjou une pépite cachée au cœur de la commune, constituée d’un jardin, d’une chapelle et d’un cimetière exclusivement destiné aux religieuses.

Dans le cadre du printemps des cimetières et en partenariat avec « les journées du Matrimoine », découvrez l’histoire d’une congrégation religieuse implantée de longue date à Doué-la-Fontaine. Ces franciscaines qui ont voué leur vie aux autres ont laissé un patrimoine caché remarquable dont une chapelle, un jardin et un petit cimetière qui leur était réservé en exclusivité. .

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire Laurent.Aubineau@doue-en-anjou.fr

