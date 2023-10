Visite du cimetière des Passons Cimetière des Passons Aubagne, 4 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Les Amis du Vieil Aubagne vous invitent à arpenter les allées du cimetière des Passons, le temps d’une visite peu commune….

2023-11-04 14:30:00 fin : 2023-11-04 . .

Cimetière des Passons

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Friends of Old Aubagne invite you to stroll the aisles of the Passons cemetery for an unusual visit?

Los Amigos de la Vieja Aubagne le invitan a recorrer las callejuelas del cementerio de Passons en una visita insólita..

Die Amis du Vieil Aubagne laden Sie zu einem ungewöhnlichen Besuch auf dem Friedhof von Passons ein?

