Cet évènement est passé Gardien de mémoire : l’accueil du site du camp d’Argelès-sur-Mer par l’Association FFRREEE Cimetière des espagnols Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

Pyrénées-Orientales Gardien de mémoire : l’accueil du site du camp d’Argelès-sur-Mer par l’Association FFRREEE Cimetière des espagnols Argelès-sur-Mer, 16 septembre 2023, Argelès-sur-Mer. Gardien de mémoire : l’accueil du site du camp d’Argelès-sur-Mer par l’Association FFRREEE 16 et 17 septembre Cimetière des espagnols Gratuit. Entrée libre. Venez visiter le camp d’Argelès-sur-Mer présenté par l’association FFRREEE. Cimetière des espagnols Avenue de la Retirada 1939, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès-Plage Pyrénées-Orientales Occitanie Le cimetière comprend une stèle de granit où sont gravés les noms des personnes décédées dans le camp d’Argelès ainsi qu’un chêne dit « arbres aux enfants ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Cimetière des espagnols Adresse Avenue de la Retirada 1939, 66700 Argelès-sur-Mer Ville Argelès-sur-Mer Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Cimetière des espagnols Argelès-sur-Mer latitude longitude 42.564974;3.03635

Cimetière des espagnols Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argeles-sur-mer/