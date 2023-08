Le cimetière des enfants de Castellucciu Cimetière des enfants de Castellucciu Ajaccio, 17 septembre 2023, Ajaccio.

Le cimetière des enfants de Castellucciu Dimanche 17 septembre, 09h30 Cimetière des enfants de Castellucciu

Si l’implantation humaine sur ce site remonte aux temps préhistoriques grâce à un réseau hydrographique dense, en particulier autour des cours d’eau de la Lisa, de l’Arbitrone et de Saint-Antoine, son histoire prend une sinistre tournure sous le Second Empire.

Castellucciu… cet endroit de sinistre mémoire ouvre ses portes en 1855, sous la désignation administrative de Colonie horticole de Saint-Antoine. Plus de 1600 adolescents vont y être enfermés pour leur conduite jugée nuisible à l’ordre public et ils y effectueront des travaux agricoles, mais également des travaux de force et d’autres liés à l’hygiène de la ville d’Ajaccio. Certains ont survécu à ce bagne de la honte et d’autres sont morts, mais leur mémoire survit dans ce petit cimetière.

Cimetière des enfants de Castellucciu route de castelluccio 20000 Ajaccio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

©Marilyne Santi – CNI