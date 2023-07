Visite libre du cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine Cimetière des chiens Clichy, 16 septembre 2023, Clichy.

Visite libre du cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine 16 et 17 septembre Cimetière des chiens Entrée libre avec ou sans audioguide

Venez déambuler dans le cimetière des chiens à travers les allées et les tombes à la découverte d’animaux illustres comme Rintintin, d’animaux qui ont vaillamment combattu durant les guerres ou dans l’accomplissement de leurs devoirs ainsi que des animaux de compagnie qui ont été et sont toujours aimé de leurs propriétaires.

Audioguides à disposition à l’accueil du cimetière.

Cimetière des chiens 4 pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Clichy 92110 Grésillons Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 86 21 11 https://decouvrir.asnieres-sur-seine.fr/patrimoine-naturel/le-cimetiere-des-chiens/ Située au nord-ouest de Paris, sur la rive gauche de la Seine, la ville d’Asnières-sur-Seine était, au XIXe siècle, une destination dominicale privilégiée pour des Parisiens en quête de verdure et de distractions. L’île des Ravageurs fait alors face aux bords de Seine tant appréciés. À l’époque, elle était occupée par des chiffonniers qui ramassaient tissus, métaux et autres objets abandonnés pour les revendre.

Profitant de la toute nouvelle loi autorisant l’enfouissement des animaux, Georges Harmois et Marguerite Durand créent le 2 mai 1899 la Société Française Anonyme du Cimetière pour Chiens et autres Animaux Domestiques et, le 15 juin 1899, la société achète au baron de Bosmolet la moitié de l’île des Ravageurs située en amont du pont de Clichy.

Après avoir obtenu l’assurance que la loi du 21 juin 1898 sur l’enfouissement des animaux domestiques serait respectée, le préfet ne s’oppose pas à la création du cimetière.

Ce cimetière, le premier du genre, est officiellement ouvert au public à la fin de l’été 1899. Plusieurs constructions furent projetées, comme un columbarium et un musée des animaux domestiques, mais seuls les jardins, le bâtiment d’entrée et la nécropole furent réalisés. Cette dernière est divisée en quatre quartiers : celui des chiens, celui des chats, celui des oiseaux et celui des autres animaux. L’architecte parisien Eugène Petit, dont plusieurs immeubles du XIVe arrondissement portent la signature, est chargé de dessiner l’entrée du cimetière. Il concevra le portail de style Art nouveau, flanqué de deux portes pour le passage des piétons. En 1976, le comblement du bras de Seine, rendu possible par la disparition d’une seconde île, l’île Robinson fait perdre au cimetière son caractère insulaire. Metro : Ligne 13, station Gabriel Péri Bus : 54, 140, 175, arrêt Place Voltaire Train : Gare d’Asnières-sur-Seine. Ouvert tous les jours, sauf le lundi. Fermé les jours féries, sauf le 1er novembre. Horaires d’été de 10h à 18h, du 16 mars au 15 octobre Horaires d’hiver de 10h à 16h30, du 16 octobre au 15 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie d’Asnières-sur-Seine