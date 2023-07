Rencontres féériques aux flambeaux Cimetière des Capucins Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Rencontres féériques aux flambeaux Samedi 16 septembre, 20h30 Cimetière des Capucins

A la lueur des flambeaux, entrez dans l’univers des contes et légendes du Berry, dans le décor du cimétière des Capucins. Les récits peuvent être noirs mais ne sont pas destinés à faire peur !

Cimetière des Capucins Rue de Sarrebourg 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 46 Créé en 1792, il est le premier cimetière communal de la cité et conserve de nombreuses tombes parmi les plus anciennes de Bourges. Un voyage dans le temps et dans l’histoire de la ville et de ses habitants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

