Les personnalités militaires et politiques du Cimetière des Batignolles Cimetière des Batignolles, 14 mai 2023, Paris. Les personnalités militaires et politiques du Cimetière des Batignolles Dimanche 14 mai, 11h00 Cimetière des Batignolles 25 personnes par groupe, inscription sur place dans la limite des places disponibles Durée : 1 h 30, nombre de participants limité à 25 personnes

Retrouvez tout le programme du printemps des cimetières à Paris : https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 Cimetière des Batignolles 8, rue Saint-Just, 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Île-de-France [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/printempsdescimetieres-17941 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:30:00+02:00 Christophe Noël – Ville de Paris

