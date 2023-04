L’art funéraire du cimetière des Abasseaux de Saint-Mihiel Cimetière des Abasseaux Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

L’art funéraire du cimetière des Abasseaux de Saint-Mihiel Cimetière des Abasseaux, 14 mai 2023, Saint-Mihiel. L’art funéraire du cimetière des Abasseaux de Saint-Mihiel Dimanche 14 mai, 15h00 Cimetière des Abasseaux Gratuit sur réservation La Ville de Saint-Mihiel vous propose une visite historique et artistique du cimetière des Abasseaux qui regorge de monuments richement sculptés. De nombreux personnages illustres de la ville y reposent : marchants, juristes, avocats, généraux, aviateurs… Venez découvrir ce petit patrimoine souvent méconnu qui mérite toute notre attention. Cimetière des Abasseaux Rue des Abasseaux 55300 SAINT-MIHIEL Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 89 15 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T16:30:00+02:00

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T16:30:00+02:00 Ville de Saint-Mihiel (Maël TURCK, 2023).

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Cimetière des Abasseaux Adresse Rue des Abasseaux 55300 SAINT-MIHIEL Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Age max 99 Lieu Ville Cimetière des Abasseaux Saint-Mihiel

Cimetière des Abasseaux Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

L’art funéraire du cimetière des Abasseaux de Saint-Mihiel Cimetière des Abasseaux 2023-05-14 was last modified: by L’art funéraire du cimetière des Abasseaux de Saint-Mihiel Cimetière des Abasseaux Cimetière des Abasseaux 14 mai 2023 Cimetière des Abasseaux Saint-Mihiel Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse