Visite guidée du cimetière d’Echenay et de son église 13 et 14 mai Cimetière d’Echenay Entrée libre

Visiter un cimetière, quelle drôle d’idée vous direz-vous ! Et pourtant !…

Si un cimetière reste avant tout un lieu de recueillement, c’est également un lieu de mémoire qui peut nous en apprendre beaucoup sur les anciens habitants d’un village. Véritables musées à ciel ouvert et reflets de notre société et de son évolution, les cimetières regorgent d’histoires à raconter et de patrimoine à observer.

Modeste en apparence, celui d’Echenay « héberge » quelques personnages aux destins assez exceptionnels dont nous ferons revivre le souvenir pour vous. Il sera aussi question d’ornementations et de fonte, matériau incontounable en Haute-Marne.

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposerons la visite de l’église St Martin contigüe.

Et puisque le 14 mai 2023 est la Fête Officielle de Jeanne d’Arc et que celle-ci est passée par Echenay en février 1429 lors de la première étape de son voyage de Vaucouleurs vers Chinon, nous vous proposerons également une évocation de celle-ci…

Alors, qu’un membre de votre famille soit enterré ici ou simplement que vous ayez envie d’une sortie atypique mais enrichissante, venez nous rejoindre pour découvrir quelques tranches de vie !

C’est certain, vous ne regarderez plus notre « jardin de pierres » de la même façon !

