Wattrelos Visite du Cimetière de Wattrelos Cimetière de Wattrelos Wattrelos, 28 octobre 2023, Wattrelos. Visite du Cimetière de Wattrelos 28 octobre 2023 et 9 mars 2024 Cimetière de Wattrelos 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans Au cours de cette balade dans les allées du cimetière municipal de Wattrelos, laissez notre guide vous parler de l’art funéraire et ses richesses, de ceux et celles ayant marqué l’histoire. Aucun doute que cette visite saura ravir les taphophiles ! RV devant l’entrée du Cimetière, rue de Leers à Wattrelos, Samedi 28 octobre de 16h à 17h – Réserver en ligne : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-wattrelos/evenements/visite-du-cimetiere-de-wattrelos-1

Samedi 9 mars 2024 de 11h à 12h15 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com Cimetière de Wattrelos rue de Leers à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-wattrelos/evenements/visite-du-cimetiere-de-wattrelos-1 »}, {« link »: « mailto:contact@wattrelos-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

