Le cimetière de Villefranche-sur-Saône, une ville dans la ville Cimetière de Villefranche-sur-Saône, 13 mai 2023, Villefranche-sur-Saône.

Découverte du cimetière de Villefranche-sur-Saône

Depuis 1859 s’est construite, avec le cimetière de Villefranche, une ville dans la ville dotée d’une enceinte, de rues, de quartiers cossus, de faubourgs, d’un carré militaire, de tombeaux où l’on déchiffre des noms que l’on a déjà lus sur les plaques de rue de la Calade. Et douleurs, anges, notables, industriels peuplent les allées B et E qui se croisent en un rond-point rassemblant quatre monuments commémoratifs.

La visite permettra de découvrir l’histoire d’un panel de familles qui y sont inhumées, et d’observer le vocabulaire ornemental et symbolique employé par les architectes, marbriers, sculpteurs, maîtres-verriers et mosaïstes qui y ont œuvré. Une lecture à voix haute clôturera la séance.

La visite sera assurée par Véronique Belle, chercheure, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire et Patrimoine culturel, Janine Meaudre, association Des Livres et des Histoires, et Laurence Petit, médiathèque Pierre-Mendès-France.

Cimetière de Villefranche-sur-Saône 603 boulevard Gambetta 9400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « veronique.belle@auvergnerhonealpes.fr »}]

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

(c) Didier Gourbin, Région Auvergne-Rhône-Alpes, IGPC – 2008