Valorisation des tombes de célébrités – Cimetière de Veneux-Les Sablons

CIMETIÈRE DE VENEUX-LES SABLONS

Emplacement des tombes des célébrités (peintre, affichiste)

> Carré 1 – Emplacement 572 : Camille Varlet (1872-1952)

> Carré 1 – Emplacement 2853 : Boris Grinson (1907-1999)

Cimetière de Veneux-Les Sablons
Rue des Piats 77250 Veneux-Les Sablons
77250 Veneux-les-Sablons
Seine-et-Marne
Île-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

