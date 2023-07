ÉVÉNEMENT MÉMORIEL : AUTOUR DU CIMETIÈRE Cimétière de Trouville Trouville-sur-Mer, 10 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

L’Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional vous donne rendez-vous le 10 août pour un moment de partage autour du cimetière de Trouville-sur-Mer.

Gratuit..

2023-08-10 16:00:00 fin : 2023-08-10 . .

Cimétière de Trouville Rue du Manoir

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



On August 10, the Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional invites you to share a moment around the Trouville-sur-Mer cemetery.

Free admission.

La Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional (Asociación de Amigos del Museo de Trouville y del Pasado Regional) le invita a unirse a ellos el 10 de agosto para una velada de convivencia en torno al cementerio de Trouville-sur-Mer.

Entrada gratuita.

Die Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional lädt Sie am 10. August zu einem gemeinsamen Moment rund um den Friedhof von Trouville-sur-Mer ein.

Kostenlos.

