Visite guidée du cimetière de Tourcoing 24 juin et 21 octobre Cimetière de Tourcoing, Tourcoing. Gratuit. Réservation obligatoire Venez découvrir ce lieu chargé d'histoire en compagnie de votre guide. Une visite insolite, ponctuée d'anecdotes sur les personnages célèbres et les grandes familles tourquennoises. Les richesses artistiques et la symbolique de l'architecture funéraire vous seront dévoilées.

