Toulouse Résistance et gloires oubliées, des visites guidées à travers la mémoire Cimetière de Terre-Cabade Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Résistance et gloires oubliées, des visites guidées à travers la mémoire 16 et 17 septembre Cimetière de Terre-Cabade Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 25 personnes. Le samedi, l’Association Nationale des Descendants des Médaillés de la Résistance Française organise une visite au cimetière de Terre-Cabade sur le thème « Compagnons de la Libération et Médaillés de la Résistance à Toulouse ».

Le dimanche assistez à une visite avec le Souvenir Français sur le thème « Gloires civiles et militaires oubliées ». Cimetière de Terre-Cabade 1 avenue du cimetière, 31000 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 06 23 09 50 22 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 22 76 »}] Le cimetière de Terre-Cabade est l’un des 11 cimetières de Toulouse. Créé par Urbain-Vitry sous forme paysagère, il conserve des Gloires illustres toulousaines. En effet, la visite du cimetière permet une illustration de la vie des personnalités politiques et artistiques de la ville. Parking à l’entrée (côté canal du Midi), proche du métro Matabiau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

