Balade Nature : Eden tour, balade entre les tombes Mercredi 12 avril, 16h00 Cimetière de Terre Cabade – Salonique

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole.

Cimetière de Terre Cabade – Salonique 1 Avenue du cimetière, 31500 Toulouse, France Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse Haute-Garonne Occitanie

Le cimetière de Terre Cabade a toujours été un lieu de recueillement enchanteur où observer de nombreuses curiosités et adaptations végétales à un univers minéral. Aujourd’hui, une flore riche et variée s’épanouit, fleurit et fructifie entre les sépultures. Dans le plus grand respect pour le lieu, promenons-nous dans cet écrin verdoyant, à la découverte de cette biodiversité.

Le lieu de rendez-vous précis et des informations pratiques vous seront communiquées par mail après votre inscription, merci de bien renseigner votre adresse mail.

Toutes les balades : https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature

Pour aller plus loin, deux rendez-vous :

Le vivant entre les tombes, la biodiversité nouvelle des cimetières

rencontre avec Boris Presseq, botaniste du Muséum, et Guillaume Rivière, photographe de presse paysage et portrait. Auditorium du Muséum le mercredi 19 avril à 18h30.

Vie sauvage au cimetière Terre Cabade, exposition des photographies de Guillaume Rivière – Jardin botanique du Muséum jusqu’au 25 juin 2023.

En partenariat avec Nature en Occitanie

©Miyuti Satake pour Adobestock