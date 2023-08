Balade sonore : « Au milieu d’un lac de perles » Cimetière de Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Luce-sur-Loire Balade sonore : « Au milieu d’un lac de perles » Cimetière de Sainte-Luce Sainte-Luce-sur-Loire, 17 septembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire. Balade sonore : « Au milieu d’un lac de perles » Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Cimetière de Sainte-Luce Sur réservation Une déambulation casquée en duo dans la allées du nouveau cimetière. Chacun se voit confier un lecteur MP3 qui diffuse une bande son différente de celle de son binôme. Le duo de promeneurs se lance dans une aimable conversation sur l’au-delà. Rendez-vous à l’entrée du nouveau cimetière, vous serez ensuite encadrés par l’équipe qui vous donnera les consignes. La déambulation s’effectuera dans les allées piétonnes du lieu, dans le souci du respect des usagers et visiteurs du cimetière.

En continu de 10h à 12h et de 14h à 16h – Durée 40 minutes

Réservez votre créneau sur la billetterie en ligne ou par téléphone au 02 40 68 16 39 Cimetière de Sainte-Luce rue François Richard 44980 sainte-luce Sainte-Luce-sur-Loire

