Val-de-Marne Visite guidée du cimetière de Nogent-sur-Marne Cimetière de Nogent Le Perreux-sur-Marne, 16 septembre 2023, Le Perreux-sur-Marne. Visite guidée du cimetière de Nogent-sur-Marne 16 et 17 septembre Cimetière de Nogent Entrée libre Peu de communes peuvent s’enorgueillir d’avoir eu plusieurs cimetières ; en général 1 voire 2 : le cimetière vieux et e cimetière neuf. Nogent se distingue dans ce domaine. Au cours de son histoire, la commune a connu cinq lieux de souvenir – bien qu’il n’en reste qu’un aujourd’hui, avec la particularité d’être sur la commune voisine du Perreux.

Hors agglomération à l’époque mérovingienne, puis autour de l’église jusqu’en 1826. Déplacé hors habitations avant d’être exilé dans une zone extérieure pastorale. Lors de la séparation des deux communes (1887) les Perreuxiens ont jugé que les sépultures des deux communes devaient être séparées : le cimetière de Nogent a traversé la rue et les sépultures nogentaises déplacées, pour la énième fois pour certaines…. Cimetière de Nogent 134 rue de la Paix 94170 Le Perreux-sur- Marne Le Perreux-sur-Marne 94170 Parc du Perreux Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

