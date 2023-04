Découverte du cimetière de Moûtiers et de la symbolique funéraire Cimetière de Moûtiers Moûtiers Catégories d’Évènement: Moûtiers

Découverte du cimetière de Moûtiers et de la symbolique funéraire Cimetière de Moûtiers, 12 mai 2023, Moûtiers. Découverte du cimetière de Moûtiers et de la symbolique funéraire Vendredi 12 mai, 16h00 Cimetière de Moûtiers Libre et sans inscription. Le cimetière de Moûtiers, créé sur son actuel emplacement en 1793, est un mémorial de l’histoire de la cité, de ses habitants, parfois illustres.Certains carrés spécifiques nous renvoient à la « Grande Histoire » : carré musulman des Tirailleurs Algériens, Monument des otages fusillés à Terre Noire, carré des soeurs de Saint-Joseph, etc D’autres regroupent les enfants ou permettent de discerner des évolutions comme le montre « le jardin du souvenir ».

La visite insistera aussi sur le symbolisme funéraire : croix centrale, symboles chrétiens ou païens, renvoi à des professions, etc. Cimetière de Moûtiers Avenue des Belleville Moûtiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

