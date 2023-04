Un petit cimetière de campagne Cimetière de Morcourt Morcourt Catégories d’évènement: Aisne

Morcourt

Un petit cimetière de campagne Cimetière de Morcourt, 13 mai 2023, Morcourt. Un petit cimetière de campagne Samedi 13 mai, 15h30, 16h00 Cimetière de Morcourt Un cimetière est un musée à ciel ouvert et un livre ouvert sur l’histoire de la commune qu’elle soit petite ou grande. Cimetière de Morcourt rue Maurice Duverget 02100 Morcourt Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323082579 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00 Maryse Trannois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Morcourt Autres Lieu Cimetière de Morcourt Adresse rue Maurice Duverget 02100 Morcourt Ville Morcourt Departement Aisne Age min 6 Age max 90 Lieu Ville Cimetière de Morcourt Morcourt

Cimetière de Morcourt Morcourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcourt/

Un petit cimetière de campagne Cimetière de Morcourt 2023-05-13 was last modified: by Un petit cimetière de campagne Cimetière de Morcourt Cimetière de Morcourt 13 mai 2023 Cimetière de Morcourt Morcourt Morcourt

Morcourt Aisne