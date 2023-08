Visite découverte du cimetière de l’ouest à Chalon-sur-Saône Cimetière de l’ouest Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire Visite découverte du cimetière de l’ouest à Chalon-sur-Saône Cimetière de l’ouest Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône. Visite découverte du cimetière de l’ouest à Chalon-sur-Saône Samedi 16 septembre, 14h00 Cimetière de l’ouest Sur inscription Créé en 1854, le cimetière de l’ouest s’étend sur plus de 3 hectares. Il comprend environ 4 000 concessions, dont 375 tombes militaires, et abrite les sépultures de personnalités chalonnaises qui ont marqu l’histoire de la cité. Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La visite sera menée par un membre du groupe d’études historiques de Verdun-sur-le-Doubs. Cimetière de l’ouest avenue Boucicaut, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 26 98 39 85 [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 98 39 85 »}] Le cimetière de l’ouest abrite une quinzaine de personnages de la vie chalonnaise. parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00
Cimetière de l'ouest
Adresse avenue Boucicaut, 71100 Chalon-sur-Saône
Ville Chalon-sur-Saône

