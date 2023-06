Visite guidée : le cimetière de Lisieux Cimetière de Lisieux Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Visite guidée : le cimetière de Lisieux

Samedi 17 juin, 18h00
Cimetière de Lisieux

Gratuit

Pour cette deuxième édition, nous vous proposons une nouvelle visite insolite du vaste cimetière de Lisieux ! Le cimetière est un lieu de recueillement qui renvoie à une expérience intime mais aussi au passé collectif de la cité. On lit dans cet espace public à nul autre comparable les particularités locales.

A lisieux, une partie du cimetière accueille les « carrés militaires », témoins de l’histoire de la ville. Après les avoir observés, la visite se poursuivra vers les tombes des civils dont les sépultures permettront de découvrir les caractéristiques de l’art funéraire selon les époques. Guide conférencière : Elisabeth Lachaume

Rendez-vous à l'entrée du cimetière.

Cimetière de Lisieux
10 avenue Jean XXIII, 14100 Lisieux

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:30:00+02:00

Calvados
Normandie

