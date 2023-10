Le cimetière de la Madeleine « les sépultures d’inspiration médiévale à la Madeleine : des templiers à Viollet-le-Duc » Cimetière de la Madeleine Amiens, 14 octobre 2023, Amiens.

Bien plus qu’un cimetière, la Madeleine est un jardin remarquable où nature et culture se découvrent au détour d’allées sinueuses. Alliant subtilement le charme d’un jardin romantique et l’intérêt d’un musée de l’art funéraire, le cimetière de la Madeleine réunit les sépultures de nombreuses personnalités amiénoises des XIXe et XXe siècles.

Laissez-vous séduire par une balade originale au coeur d’une atmosphère étonnante !

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

