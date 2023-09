Visites guidées du cimetière de la Madeleine Cimetière de la Madeleine Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Visites guidées du cimetière de la Madeleine Cimetière de la Madeleine Amiens, 16 septembre 2023, Amiens. Visites guidées du cimetière de la Madeleine 16 et 17 septembre Cimetière de la Madeleine Alliant subtilement le charme d’un jardin romantique et l’intérêt d’un petit musée de l’art funéraire, le cimetière de la Madeleine réunit les sépultures de nombreuses personnalités amiénoises des XIXe et XXe siècles. Laissez-vous séduire par une balade originale au cœur d’une atmosphère étonnante ! Cimetière de la Madeleine 480 rue Saint Maurice – 80080 Amiens Amiens 80080 Somme Hauts-de-France 03 22 91 90 15 À la fin du XVIIe siècle, il fut décidé de créer un nouveau cimetière hors la ville à l’emplacement d’une ancienne maladrerie, le cimetière de La Madeleine. Le cimetière de La Madeleine fut mis en service en 1817. Les vallons et coteaux du site permirent à l’architecte de la ville d’Amiens, François-Auguste Cheussey, de réaliser un parc à l’anglaise où alternent plaines, espaces arborés, allées et tombes dont certaines sont de véritables mausolées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

