Commémorations des bombardements de septembre 1943 Samedi 16 septembre, 10h45 Cimetière de la Chauvinière Entrée libre

Commémoration des bombardements de septembre 1943. En présence des autorités et d’anciens combattants, honorez le souvenir des victimes nantaises. La cérémonie comportera une lecture de témoignages, un dépôt de gerbe, un hommage aux morts, et un vin d’honneur accompagné d’une animation musicale.

Découvrez également le parcours numérique sur l’application Baludik créé par l’Office nationale des combattants et victimes de guerre, qui met en avant plusieurs personnes inhumées de manière ludique à la façon d’un serious game.

Cimetière de la Chauvinière 20 boulevard de la Chauvinière Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire Le cimetière de la Chauvinière se singularise des autres cimetières nantais par la forme qu’il revêt et la fonction qu’il remplit : il reçoit les sépultures des victimes de guerre (fusillés, déportés, des victimes civiles des bombardements mais également des Morts pour la France des guerres d’Indochine et d’Algérie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

