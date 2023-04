Journée du souvenir des victimes de la déportation Cimetière de Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Journée du souvenir des victimes de la déportation Cimetière de Joinville-le-Pont, 30 avril 2023, Joinville-le-Pont. Journée du souvenir des victimes de la déportation Dimanche 30 avril, 10h30 Cimetière de Joinville-le-Pont Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes et héros de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

Une cérémonie se tiendra à 10h30 au cimetière puis un hommage aux enfants déportés aura lieu à 11h15 sur l’Ile Fanac avec les élus du Conseil Municipal des Enfants. Cimetière de Joinville-le-Pont cimetière joinville le pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T10:30:00+02:00 – 2023-04-30T12:00:00+02:00

