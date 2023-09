Visite commentée du cimetière de Guéret Cimetière de Guéret Guéret, 16 septembre 2023, Guéret.

Visite commentée du cimetière de Guéret Samedi 16 septembre, 10h30, 16h00 Cimetière de Guéret Gratuit. Sur inscription.

La visite commentée a pour objectif de faire découvrir au public les richesses de ce cimetière qui domine un paysage magnifique orienté sur les Monts de Guéret. Ce regard nouveau permettra a chacun de comprendre l’évolution de ce site au travers de l’histoire, de découvrir un des derniers cimetière « romantique » et d’appréhender l’histoire des illustres inhumés dans ce lieu. Il sera également détaillé les différents symboles utilisés ainsi que l’histoire de l’usage de la porcelaine dans les cimetières du Limousin.

Cimetière de Guéret Rue de la Madeleine, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 89 48 42 65 [{« type »: « email », « value »: « accueil@ville-gueret.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 51 47 00 »}] La chapelle du Calvaire date du XVIIe siècle et le cimetière du XVIIIe siècle.

La Confrérie Sainte-Croix des Pénitents Noirs de Guéret est confirmée le 6 septembre 1673 par l’évêque de Limoges, François de Lafayette. Les Pénitents Noirs se devaient « de visiter les prisonniers et les pauvres pour subvenir à leurs

nécessités, d’aider les pauvres filles orphelines à se marier et les enfants à apprendre quelque métier ou art pour gagner leur vie, de visiter les confrères malades, de faire ensevelir les pauvres trépassés, lesquels n’auront laissé aucun bien pour les aider à leurs funérailles et faire prier Dieu pour eux après leur décès ».

Plus d’un siècle plus tard, le 12 mai 1783, Louis Charles du Plessis d’Argentré évêque de Limoges autorise la Confrérie à aménager son cimetière autour de leur Chapelle du Crucifix sur un terrain leur appartenant et un autre limitrophe offert par le sieur Antoine-François-Sylvain Coudert seigneur de Sardent.

Il n’était plus possible en effet, suite à l’ordonnance royale de 1776 qui prohibait les inhumations dans les églises et les chapelles, que les confrères soient enterrés dans la Chapelle Saint-Pardoux de Guéret.

La Confrérie est dissoute pendant la Révolution, le 18 aout 1792, en application d’un décret de l’Assemblée Nationale. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Céline BABEIX-JOYEUX